На Львовщине обрушилось гнездо аистов: одному птенцу грозит ампутация

Аист (иллюстративный фото) / © pexels.com

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В горном селе на Львовщине из — за большого веса обрушилось гнездо аистов. Четверо птенцов, которые были внутри, выпали: часть из них застряла в ветвях деревьев, а один малыш упал на землю.

О состоянии птиц сообщил руководитель львовского приюта «Дом спасенных животных».

О птичьем беде волонтеры узнали от местных жителей. Крестьяне рассказали, что на помощь аистам долго никто не заявлял, поэтому они решили действовать самостоятельно: вылезали на деревья, собирали птенцов по кустам и пытались заботиться о них дома. Когда волонтеры прибыли на место, на остатках разрушенного гнезда они увидели взрослую самку.

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«Она прилетела, а дома нет. И детей нет. Она сидела совершенно растерянная, одинокая, на этих развалинах, не понимая, где ее малыши и что произошло. Они бы физически не смогли туда вернуться, даже если бы их там и оставили… Это немое отчаяние птичьей матери — самая печальная картина», — рассказали волонтеры.

По информации убежища, аисты находятся в разном состоянии. Тяжелейшую травму получила одна из птиц — у него открытый перелом лапы. Из-за чего конечность, вероятнее всего, придется ампутировать.

«Впереди сложные операции, борьба за каждую кавычку и крыло, а затем продолжительная реабилитация. Мы сделаем все, чтобы они выжили», — заверили в «Доме спасенных животных».

Волонтеры объяснили, что гнездо обрушилось из-за большого веса. Аисты строят свои дома годами, конструкции мокнут под дождями и разрастаются, а когда появляются птенцы, старые опоры ломаются от нагрузки.

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В приюте призывали людей не быть безразличными, если они видят аварийные гнезда, едва держащиеся на электрических столбах.

«Звоните в региональные энергетические службы по месту жительства. Энергетики приезжают со спецтехникой и совершенно бесплатно устанавливают на столбы прочные, неопасные металлические платформы-укрепления. Это спасает сеть от замыканий, а главное — жизнь птичьим семьям!» — отметили в приюте.

Напомним, в знаменитом аистом гнезде Одарки и Грицика вечером 20 мая вылупился четвертый птенец. Малыш появился на свет в 21:58:08 и уже получил имя — Ника.

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