День независимости Польши во Львове: депутаты Сейма просят Туска провести марш в украинском городе

Львов / © Pixabay

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Польские депутаты предложили провести во Львове марш в честь Дня независимости Польши и направили письмо премьер-министру Дональду Туску. В Сейме уже назвали эту идею «достаточно курьезной».

Об этом сообщают RMF24 и Dziennik Zachodni.

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«Этот праздник всех поляков»: обращение депутатов о проведении марша во Львове

В обращении к Туску депутаты подчеркнули, что этот праздник касается всех поляков, в том числе представителей польской общины, проживающих за пределами Польши.

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«11 ноября мы отмечаем Национальный праздник независимости. Это праздник всех поляков, в том числе тех, кто проживает за пределами государства, в частности, многочисленной польской общины во Львове. Организация польского марша независимости по улицам Львова 11 ноября была бы конкретным знаком памяти и солидарности с поляками, живущими в Украине», — говорится в обращении.

По данным из петиции, документ подписали депутаты от «Права и справедливости», «Развития Плюс», «Конфедерации» и «Конфедерации польской короны» Гжегожа Брауна. Среди них пятеро парламентариев от Силезского воеводства.

Автор обращения, депутат Дариуш Матецкий, заявил, что проведение польского марша независимости во Львове могло бы стать «конкретным знаком памяти и солидарности с проживающими в Украине поляками».

В Сейме назвали идею «достаточно курьезной»

На инициативу отреагировал вице-спикер Сейма и сопредседатель «Конфедерации» Кшиштоф Босак. Он назвал идею проведения такого мероприятия во Львове «достаточно курьезной». По его словам, польские учреждения принимают участие в мероприятиях ко Дню Независимости Украины в Варшаве, поэтому авторы обращения говорят об определенной «симметрии».

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«Речь идет о том, что польские учреждения принимают участие в праздновании Дня независимости Украины в Варшаве, и должна быть какая-то симметрия. То есть, речь идет о том, чтобы проводить празднование Дня независимости (Польши — ред.) 11 ноября в Украине», — пояснил Босак.

В то же время он заявил, что если проводить марш, то, по его мнению, логичнее было бы организовать его в Киеве, а обращение адресовать украинским учреждениям, а не польскому правительству.

Напомним, после российских ударов вблизи украино-польской границы Варшава усиливает пункты пропуска и пограничную инфраструктуру.

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