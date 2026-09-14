Сообщали о ТЦК в Viber: на Львовщине осудили супругов за препятствование ВСУ

Суд / © УНИАН

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Яворовский районный суд признал супругов из Львовщины виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ через администрирование сельской Viber-группы, в которой распространяли информацию о местах работы групп оповещения ТЦК. Василисе Д. и Дмитрию Д. назначили по пять лет лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытанием.

Об этом говорится в приговоре Яворивского районного суда Львовской области.

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Как отмечается в материалах дела, супруги администрировали Viber-группу жителей села Чернылява. В 2025 году там появлялись сообщения о местах и времени проведения мероприятий оповещения и вручения повесток работниками ТЦК и СП.

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В частности, участники писали о появлении представителей ТЦК в деревне, возле церкви и на дорогах. По материалам дела такие сообщения могли помогать военнообязанным, которые намеревались уклоняться от выполнения своих обязанностей, избегать встреч с группами оповещения.

В суде Василиса Д. и Дмитрий Д. признали вину и раскаялись. Они объяснили, что сначала группу создали для обмена разной информацией между жителями Чернилявы, однако впоследствии ее участники начали сообщать о местах пребывания работников ТЦК и СП. Такие сообщения, в частности, публиковали и администраторы.

Суд признал обоих виновными по ч. 1 ст. 114-1 УК и назначил каждому пять лет лишения свободы. В то же время, их освободили от отбывания основного наказания, установив по полтора года испытательного срока.

Приговор еще не может быть обжалован.

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Напомним, в Сумской области мужчина применил против представителя ТЦК слезоточивый газ, а затем ударил его.

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