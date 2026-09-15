«Бесплатный» iPhone обошелся в 540 тысяч гривен: как женщину обманули во Львовской области

iPhone / © Associated Press

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На Львовщине женщина потеряла 540,5 тысяч гривен, поверив в розыгрыш iPhone 17 Pro Max в Instagram. Деньги она переводила мошенникам в течение нескольких недель, надеясь получить якобы бесплатный смартфон.

Об этом сообщает Lviv Media.

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По материалам дела, в феврале женщина увидела в Instagram объявление о розыгрыше iPhone 17 Pro Max и перешла по ссылке. После этого ее перенаправило на страницу в Telegram, где с ней переписывался неизвестный мужчина.

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С 16 февраля по 29 марта он убеждал женщину, что для получения выигранного смартфона необходимо оплачивать различные услуги. При этом ей обещали, что впоследствии все внесенные деньги будут возвращены.

Женщина неоднократно переводила средства со своих банковских карт на разные счета.

«Общая сумма – 540 тысяч 500 гривен. Указанные денежные средства она переводила с собственных банковских карт», — говорится в судебном постановлении.

В конце концов, смартфона женщина так и не получила, а деньги ей не вернули.

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В апреле потерпевшая обратилась к стражам порядка. В рамках расследования суд разрешил получить банковскую информацию по одной из карточек, на которую поступали ее средства. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что аферисты от имени СБУ обвиняют украинцев в государственной измене и требуют деньги за «закрытие дела». Чтобы манипуляция выглядела убедительно, преступники посылают в мессенджеры поддельные служебные удостоверения, выписки из реестров или другие фальшивые официальные документы. После создания стрессовой ситуации жертве предлагают «решить вопрос» — перевести средства для закрытия дела или избегания уголовной ответственности.

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