Авария во Львовской области: поезд наехал на мужчину на железнодорожном переезде

Поезд наехал на мужа

Авария с участием поездов произошла во Львовской области: поезд наехал на мужчину, он тяжело травмирован. Полиция уже проводит расследование.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Инцидент произошел 24 мая около 12:35 на железнодорожном переезде в селе Великие Глебовичи Львовской области.

По предварительным данным правоохранителей, грузовой поезд наехал на 50-летнего жителя одного из сел, который вышел на пути перед поездом. Об этом полиции сообщили очевидцы.

К счастью, мужчина остался жив. Медики диагностировали у него травматическую ампутацию правой голени.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 1 мая около 06:00 на железнодорожном переезде в селе Горное Стрыйского района Львовской области пассажирский поезд сообщением Киев — Ужгород столкнулся с автокраном КрАЗ.

По данным «Укрзалізниці», 64-летний водитель грузовика проигнорировал сигналы и выехал на пути. В результате сильного удара локомотив сошел с рельсов.

Машинист поезда погиб на месте. 50-летний помощник машиниста, а также водитель автокрана госпитализирован в больницу с тяжелыми травмами. Среди около 400 пассажиров поезда пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался.

Правоохранители устанавливают обстоятельства столкновения и согласовывают вопросы правовой квалификации происшествия.

