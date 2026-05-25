Авария во Львовской области: поезд наехал на мужчину на железнодорожном переезде
Во Львовской области произошло чрезвычайное событие на железной дороге. Грузовой поезд наехал на мужчину. Он чудом остался в живых.
Об этом сообщает полиция Львовской области.
Во Львовской области поезд наехал на мужчину: он выжил
Инцидент произошел 24 мая около 12:35 на железнодорожном переезде в селе Великие Глебовичи Львовской области.
По предварительным данным правоохранителей, грузовой поезд наехал на 50-летнего жителя одного из сел, который вышел на пути перед поездом. Об этом полиции сообщили очевидцы.
К счастью, мужчина остался жив. Медики диагностировали у него травматическую ампутацию правой голени.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Аварии с поездами: последние новости
Напомним, 1 мая около 06:00 на железнодорожном переезде в селе Горное Стрыйского района Львовской области пассажирский поезд сообщением Киев — Ужгород столкнулся с автокраном КрАЗ.
По данным «Укрзалізниці», 64-летний водитель грузовика проигнорировал сигналы и выехал на пути. В результате сильного удара локомотив сошел с рельсов.
Машинист поезда погиб на месте. 50-летний помощник машиниста, а также водитель автокрана госпитализирован в больницу с тяжелыми травмами. Среди около 400 пассажиров поезда пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался.
Правоохранители устанавливают обстоятельства столкновения и согласовывают вопросы правовой квалификации происшествия.