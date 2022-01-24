Коронавирус во Львове и области: статистика на 24 января

Коронавирус во Львове и области: статистика на 24 января

В городских ковид-больницах находятся 342 пациента.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 24 января, продолжает распространяться высокими темпами.

Да, по состоянию на 08:00 в регионе уже 240 492 подтвержденные случаи заражения коронавирусом , из них 6155 - летальные.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

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"За минувшие сутки лабораторные центры обнаружили 2036 положительных ПЦР-тестов, из них во Львове – 1192", – рассказали в горсовете.

Всего в стационарах находятся 342 пациента: 314 из них имеют COVID-19, 20 – в реанимации, 12 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки в медучреждения поступил 31 человек, (из которых вакцинированных – 6), выписано – 8, умерло – 2.

Из них:

в ТМО 1 (ул. Орлика, 4) поступило 10 больных (не вакцинированы), выписано – 1, никто не умер;

в ТМО 1 (ул. Миколайчука, 9) поступило 15 больных (из них вакцинированных – 6), выписано – 7, умерло – 2;

в ТМО 1 (ул. Навроцкого, 23) поступило 6 больных (не вакцинировано), никого не выписано, никто не умер.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov .

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