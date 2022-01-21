Выдавал себя за майора милиции и продавал психотропы: во Львовской области разоблачили наркогруппировку

Организатор наркобизнеса выдавал себя за бывшего работника правоохранительных органов, чтобы усилить свой "авторитет".
Во Львовской области правоохранители разоблачили наркогруппировку. 47-летний житель города Стрый – организатор преступной группы, и его подельники изготовляли и продавали наркотические средства и психотропные вещества.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.
Сырье для изготовления наркотиков злоумышленники заказывали через Интернет и получали почтой. Изготовляли наркотики в частном доме, принадлежащем родным одного из фигурантов дела.
Впоследствии через социальные сети дельцы договаривались с клиентами о встречах, объемах продаж и оплате.
"Лидер преступной группы для повышения своей "весомости" распространял информацию о том, что в прошлом он якобы был майором милиции. Поэтому предлагал другим группам наркодилеров свое "влияние" и "защиту". На самом деле мужчина никогда не служил в рядах органов внутренних дел", – отметили в полиции.
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