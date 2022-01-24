Коронавірус у Львові й області: статистика на 24 січня

Коронавірус у Львові й області: статистика на 24 січня

У міських ковід-лікарнях перебувають 342 пацієнти.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 24 січня, продовжує поширюватися високими темпами.

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 240 492 підтверджені випадки інфікування коронавірусом , з яких 6155 – летальні.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

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"За минулу добу лабораторні центри виявили 2036 позитивних ПЛР-тестів, з них у Львові – 1192", – розповіли в міськраді.

Загалом в стаціонарах перебувають 342 пацієнти: 314 з них мають COVID-19, 20 – у реанімації, 12 людей підключено до апаратів ШВЛ.

За останню добу до медзакладів надійшла 31 особа, (з яких вакцинованих – 6), виписано – 8, померло – 2.

З них:

до ТМО 1 (вул. Орлика, 4) надійшло 10 хворих (не вакциновані), виписано – 1, ніхто не помер;

до ТМО 1 (вул. Миколайчука, 9) надійшло15 хворих (з них вакцинованих – 6), виписано – 7, померло – 2;

до ТМО 1 (вул. Навроцького, 23) надійшло 6 хворих (не вакциновані), нікого не виписано, ніхто не помер.

Записатись на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.cov .

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