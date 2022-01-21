В школы не пришло 27 тыс. детей: во Львове учеников старших классов перевели на дистанционку

В школы не пришло 27 тыс. детей: во Львове учеников старших классов перевели на дистанционку

Онлайн-обучение будет длиться две недели.

Во Львове школьников 5-11 классов перевели на дистанционное обучение на две недели.

Решение приняла городская комиссия ТЭБ и ЧС во время своего заседания 21 января.

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Дистанционка у старшеклассников начнется с 24 января. По словам мэра Львова Андрея Садового, решение связано с ростом инфицирования коронавирусом среди детей.

По словам городского головы, столь высокой динамики заболеваемости в городе не было с начала COVID-пандемии. "Сегодня на утро 27 тысяч детей не пришли в школы. Больных ориентировочно 10 тысяч. Большая часть на самоизоляции и часть не пришла, потому что целые классы пошли на дистанционное обучение", — рассказал Садовый.

Кроме старшей школы, на онлайн-обучение также переходит все внешколы. В понедельник, 24 января, комиссия ТЭБ и ЧС будет решать, отправлять ли на дистанционку учеников 1-4 классов.

К слову, на дистанционную учебу от 24 января пойдут все школы Львовской области. Количество больных COVID-19, гриппом и ОРВИ превышает 50%.

Как сообщалось, во Львове стремительно растет количество госпитализированных детей с коронавирусом. С начала пандемии в области наибольшее количество госпитализированных детей, их в общей сложности почти 90. В детской больнице «Охматдет» сейчас действительно рекордное количество больных коронавирусом детей. В общей сложности 70 юных пациентов — им от нескольких месяцев до 17 лет.

Во Львове 70 детей госпитализированы с коронавирусом | Новости Украины

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