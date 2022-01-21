Заболели дворники и водители общественного транспорта: Садовый рассказал, когда во Львове будет пик COVID-19

Заболели дворники и водители общественного транспорта: Садовый рассказал, когда во Львове будет пик COVID-19

По состоянию на 21 января в городские больницы госпитализировали 304 больных.

Во Львове через полторы недели ожидается пик заболеваемости коронавирусом. Уже сейчас в городе массово болеют дворники, также на COVID-19 болеет 10% водителей общественного транспорта.

Об этом рассказал городской голова Львова Андрей Садовый, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Пока во Львове не ввели строгий карантин, однако мэр города призвал львовян соблюдать противоэпидемические меры и порекомендовал больным оставаться дома и звонить к своему семейному врачу.

"Отмечу, что сейчас по городу большое количество дворников заболело, более 10% водителей общественного транспорта заболели. То есть идет очень серьезная волна и, так выглядит, что это только начало. Мы анализируем динамику в европейских странах и ожидаем через полторы недели у нас будет пик", – сказал Садовый.

Как добавил городской голова Львова, по состоянию на 21 января в городские больницы госпитализировали 304 больных. В целом по городским больницам обустроили 1750 коек с доступом к кислороду.

Напомним:

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