Заболели дворники и водители общественного транспорта: Садовый рассказал, когда во Львове будет пик COVID-19

По состоянию на 21 января в городские больницы госпитализировали 304 больных.
Во Львове через полторы недели ожидается пик заболеваемости коронавирусом. Уже сейчас в городе массово болеют дворники, также на COVID-19 болеет 10% водителей общественного транспорта.
Об этом рассказал городской голова Львова Андрей Садовый, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
Пока во Львове не ввели строгий карантин, однако мэр города призвал львовян соблюдать противоэпидемические меры и порекомендовал больным оставаться дома и звонить к своему семейному врачу.
"Отмечу, что сейчас по городу большое количество дворников заболело, более 10% водителей общественного транспорта заболели. То есть идет очень серьезная волна и, так выглядит, что это только начало. Мы анализируем динамику в европейских странах и ожидаем через полторы недели у нас будет пик", – сказал Садовый.
Как добавил городской голова Львова, по состоянию на 21 января в городские больницы госпитализировали 304 больных. В целом по городским больницам обустроили 1750 коек с доступом к кислороду.
Напомним:
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.