Во Львове аноним сообщил о заминировании всех школ: учеников и учителей эвакуируют

Во Львове аноним сообщил о заминировании всех школ: учеников и учителей эвакуируют

Правоохранители проверяют сообщения о взрывчатке в учебных заведениях.

Сегодня, 21 января, неизвестный сообщил о заминировании всех школ Львова. Соответствующие службы обследуют помещения учебных заведений и прилегающие к ним территории на предмет взрывоопасных веществ или предметов.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Как отметили в мэрии, образовательные учреждения действуют согласно протоколу, поэтому эвакуируют учеников и сообщают об этом родителям.

"Мы действуем по протоколу. Классные руководители информируют родителей, детей эвакуируем на улицу, родители приходят и забирают их домой. Помещения на этажах, внутри и снаружи соответствующие службы обследуют на наличие неизвестных предметов и взрывоопасных материалов", — рассказала руководитель управления образования Леся Васюта.

Напомним, подобный случай произошел 12 января во Львове. Тогда аноним сообщил в полицию о заминировании одной школы в городе. Поэтому, согласно протоколу, всех львовских школьников и учителей эвакуировали из учебных заведений.

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