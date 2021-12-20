Коронавирус во Львове и области: статистика на 20 декабря

Коронавирус во Львове и области: статистика на 20 декабря

За сутки в городских больницах для лечения коронавируса скончались 4 человека.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 20 декабря, продолжает распространяться, однако темпы снизились.

Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 217 247 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом , из которых 5818 летальные.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

" За прошедшие дни лабораторные центры провели 903 ПЦР-теста. Следовательно, 124 – положительные, из них львовян – 20", – рассказали в горсовете.

Всего в стационарах находятся 269 пациентов: в 259 из них COVID-19, 29 – в реанимации, 24 человека подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки в медучреждения поступило 19 человек (из них вакцинированных – 4), выписано – 3, умерло – 4.

Из них:

в БСМП поступило 14 больных (из них вакцинированных – 2), выписано – 2, умерло – 3.

в 8 ГКБ поступило 3 больных (никто не вакцинирован), никого не выписано, умер – 1.

в 1 ГКБ поступил 1 больной (вакцинированный), выписан – 1, никто не умер.

в 5 ГКБ поступил 1 больной (из которых вакцинированных – 3), никого не выписано, никто не умер.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov .

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