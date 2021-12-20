Категория
Львов
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Ядовитый дым накрыл часть Львова из-за масштабного пожара: что горело

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ядовитый дым накрыл часть Львова из-за масштабного пожара: что горело

Управление ГСЧС во Львовской области

Огонь уничтожил кровлю здания на площади 200 кв.м, оборудование и сырье для изготовления мебели, повредил стены на площади 250 кв.м.

Ядовитый дым над Львовом. Там полсотни спасателей четыре часа тушили масштабный пожар в цехе по производству мебели.

Об этом сообщили в эфире ТСН.Ранок 20 декабря.

Отмечается, что легковоспламеняющаяся химия выделяла едкий дым — его столбы были видны в нескольких районах города, а жители близлежащих домов жаловались на удушье. Рядом с местом возгорания отсутствовали пожарные гидранты — так что спасателям пришлось прокладывать рукава почти на полукилометровое расстояние.

Напомним, 17 декабря в Краматорске Донецкой области вспыхнул пожар на территории Центральной областной диспетчерской скорой помощи. В результате возгорания огонь уничтожил 10 автомобилей скорой помощи.

Читайте также:

Ядовитый дым накрыл часть Львова – горел цех по производству мебели

Ядовитый дым накрыл часть Львова – горел цех по производству мебели
Следующая публикация