Ядовитый дым накрыл часть Львова из-за масштабного пожара: что горело

Огонь уничтожил кровлю здания на площади 200 кв.м, оборудование и сырье для изготовления мебели, повредил стены на площади 250 кв.м.

Ядовитый дым над Львовом. Там полсотни спасателей четыре часа тушили масштабный пожар в цехе по производству мебели.

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Об этом сообщили в эфире ТСН.Ранок 20 декабря.

Отмечается, что легковоспламеняющаяся химия выделяла едкий дым — его столбы были видны в нескольких районах города, а жители близлежащих домов жаловались на удушье. Рядом с местом возгорания отсутствовали пожарные гидранты — так что спасателям пришлось прокладывать рукава почти на полукилометровое расстояние.

Напомним, 17 декабря в Краматорске Донецкой области вспыхнул пожар на территории Центральной областной диспетчерской скорой помощи. В результате возгорания огонь уничтожил 10 автомобилей скорой помощи.

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