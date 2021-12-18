Во Львовской области за фейковый "ковод"-сертификат осудили мужчину на год ограничение свободы

Во Львовской области за фейковый "ковод"-сертификат осудили мужчину на год ограничение свободы

Мужчину с поддельным документом разоблачили на границе.

Во Львовской области суд наказал мужчину, который пытался въехать в Украину с поддельным свидетельством о вакцинации. За это Жолковский районный суд назначил Александру больше года ограничения свободы, пишет ZAXID.NET.

Известно, что мужчину задержали 20 ноября, когда он возвращался обратно в Украину из Польши через пункт пропуска "Рава-Русская-Гребене", но пограничники обнаружили, что его свидетельство о вакцинации – ненастоящее.

Как выяснилось, мужчина приобрел поддельное свидетельство с печатью одной из больниц Львовской области. Но кто именно продал ему сертификат — установить пока не удалось.

Мужчине удалось с фейковым сертификатом попасть в Польшу, но вернуться оттуда незамеченным — не смог.

На суде обвиняемый признал свою вину и попросил строго его не наказывать.

Судья учел все доказательства по этому делу и признал Александра виновным в подделке и соучастии в преступлении и наказал ограничением свободы на 1 год и один месяц.

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