Таких случаев – единицы на весь мир: у жителя Львовщины обнаружили редкое осложнение коронавируса

Таких случаев – единицы на весь мир: у жителя Львовщины обнаружили редкое осложнение коронавируса

Последние волны коронавируса все более агрессивны и приводят к разнообразным осложнениям, говорят медики.

У 68-летнего Владимира из Стрыя, что во Львовской области, обнаружили редкое осложнение, возникшее после коронавирусной инфекции – мультифокальный тромбоз почечных и селезеночных артерий. Мужчина почти вылечился от коронавируса, но его беспокоили внезапные острые боли в животе.

Как сообщили в Первом территориальном медицинском объединении Львова, где обследовали пациента, компьютерная томография показала, что у мужчины постепенно отмирают частицы сразу трех органов – почек и селезенки. Такое хирургическое осложнение коронавирусной инфекции в мире называют мультифокальным тромбозом почечных и селезеночных артерий.

С таким хирургическим осложнением коронавирусной инфекции львовские врачи встретились впервые. В мировой медицинской практике зафиксированы только единицы подобных случаев.

"COVID-19 оказывает специфическое влияние на организм. Он разрушает эндотелий — внутреннюю выстилку кровеносных сосудов. Так, из-за сгущения крови образуются тромбы. Они же блокируют кровоснабжение в органы, приводя к постепенному прекращению их функций", — объяснили медики.

К счастью, пациенту вовремя установили диагноз, поэтому его лечили только медикаментозно.

С помощью специального аппарата инфузомата препараты для разжижения крови равномерно и круглосуточно вводят пациенту. А самый современный аппарат контроля системы гемостаза – тромбоэластометр Rotem позволяет в автоматическом он-лайн режиме регулировать необходимую дозировку лекарства, подбирать их комбинацию и контролировать процесс лечения.

Сейчас развитие осложнения у мужчины приостановили. После двух недель лечение Владимира выписали домой. Однако он и дальше будет находиться под наблюдением у специалистов.

"Последние волны коронавируса являются все более агрессивными, приводя к осложнениям, а именно: поражению сердечно-сосудистой и нервной системы, головного мозга, панкреатиту, плевриту, пневмонии и т.д. Берегите себя и родных — вакцинируйтесь", — призвали в медучреждении.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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