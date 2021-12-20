Коронавірус у Львові й області: статистика на 20 грудня

За добу в міських ковідних лікарнях померло 4 людей.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 20 грудня, продовжує поширюватися, утім темпи знизилися.

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 217 247 підтверджених випадків інфікування коронавірусом , з яких 5818 – летальні.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міськради.

" За минулі дні лабораторні центри провели 903 ПЛР-тести. Відтак, 124 – позитивні, з них львів’ян – 20", – розповіли в міськраді.

Загалом в стаціонарах перебуває 269 пацієнтів: 259 з них має COVID-19, 29 – у реанімації, 24 людини підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів надійшло 19 осіб, (з них вакцинованих – 4), виписано – 3, померло – 4.

Із них:

до ЛШМД надійшло 14 хворих (з них вакцинованих – 2), виписано – 2, померло – 3.

до 8 МКЛ надійшло 3 хворих (ніхто не вакцинований), нікого не виписано, помер – 1.

до 1 МКЛ надійшов 1 хворий (вакцинований), виписано – 1, ніхто не помер.

до 5 МКЛ надійшов 1 хворий (з яких вакцинованих – 3), нікого не виписано, ніхто не помер.

Записатись на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.cov .

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