Погиб на месте ДТП: во Львовской области водитель насмерть сбил 20-летнего юношу

Погиб на месте ДТП: во Львовской области водитель насмерть сбил 20-летнего юношу

Водитель не справился с управлением.

В пятницу, 17 декабря, возле села Купче Золочевского района Львовской области водитель легковушки сбил насмерть 20-летнего юношу. ДТП произошло примерно в 19:00.

Об этом сообщили в пресс-службе департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

34-летний водитель "ВАЗ-2106" не справился с управлением и сбил 20-летнего юношу. Погибшим оказался житель города Буск. Он получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.

Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

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