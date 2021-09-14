Коронавирус во Львове и области рванул вверх: статистика на 14 сентября

Коронавирус во Львове и области рванул вверх: статистика на 14 сентября

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 241 жителя региона.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 14 сентября, демонстрирует рост.

Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 142 305 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.



"За вчерашние сутки в области подтвержден 241 положительный ПЦР-тест, а во Львове — 59. Всего проведено 911 исследований методом ПЦР", — рассказали в горсовете.

В общем, 135 403 человека уже выздоровели, 3755 инфицированных, к сожалению, умерли.

Вчера, 13 сентября, во Львовской области всего было подтверждено 86 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 41. Проведено 566 исследований методом ПЦР.

Напомним, в Одесской области 41 школьный класс перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса.

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