Коронавирус во Львове и области рванул вверх: статистика на 14 сентября

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 241 жителя региона.
Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 14 сентября, демонстрирует рост.
Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 142 305 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
"За вчерашние сутки в области подтвержден 241 положительный ПЦР-тест, а во Львове — 59. Всего проведено 911 исследований методом ПЦР", — рассказали в горсовете.
В общем, 135 403 человека уже выздоровели, 3755 инфицированных, к сожалению, умерли.
Вчера, 13 сентября, во Львовской области всего было подтверждено 86 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 41. Проведено 566 исследований методом ПЦР.
Напомним, в Одесской области 41 школьный класс перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса.