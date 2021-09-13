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Во Львовской области мужчина палкой забил до смерти односельчанина

Во Львовской области мужчина палкой забил до смерти односельчанина

Главное управление Национальной полиции во Львовской области

Конфликт между мужчинами завершился смертью.

50-летний житель одного из сел Яворовского района Львовской области забил до смерти деревянной палкой по голове своего односельчанина. Тело погибшего мужчины на территории его частного домохозяйства обнаружил сосед и позвонил в полицию.

Правоохранители получили вызов о происшествии в пятницу, 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовщины.

"На голове погибшего, 66-летнего местного жителя, правоохранители обнаружили телесные повреждения, которые и стали причиной смерти. Правоохранители установили, что к совершению убийства причастен 50-летний односельчанин погибшего", — говорится в сообщении.

Вечером 9 сентября между мужчинами возник конфликт, в ходе которого гость нанес хозяину несколько ударов деревянной палкой.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За содеянное мужчине грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Суд избрал задержанному меру пресечения — содержание под стражей.

Напомним, на Волыни сын палкой убил мать.

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