Коронавірус у Львові й області рвонув угору: статистика на 14 вересня

Коронавірус у Львові й області рвонув угору: статистика на 14 вересня

За добу COVID-19 виявили ще у 241 мешканця регіону.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 14 вересня, демонструє зростання.

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 142 305 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.



"За вчорашню добу в області підтверджено 241 позитивний ПЛР-тест, а у Львові – 59. Загалом проведено 911 досліджень методом ПЛР", - розповіли в міськраді.

Загалом, 135 403 людини уже одужали, 3755 інфікованих, на жаль, померли.

Вчора, 13 вересня, у Львівській області всього було підтверджено 86 позитивних ПЛР-тестів, а у Львові – 41. Проведено 566 досліджень методом ПЛР.

Нагадаємо, в Одеській області 41 шкільний клас перевели на дистанційне навчання через коронавірус.

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