Трагическое ДТП во Львовской области: отец насмерть переехал двухлетнюю дочь (фото)

Мужчина на авто двигался задним ходом и совершил наезд на девочьку.

В пятницу, 10 сентября, в одном из сел Яворовского района Львовской области отец сбил насмерть свою двухлетнюю дочь. Трагедия произошла около 21:15 вечера.

Как предварительно установили правоохранители, 31-летний мужчина за рулем автомобиля "Опель", двигаясь задним ходом на собственном дворе, наехал на свою двухлетнюю дочь. От полученных травм ребенок скончался, сообщает пресс-служба полиции Львовщины.

Отца девочки задержали, вскоре суд изберет ему меру пресечения. Мужчине грозит лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности движения) Уголовного кодекса Украины.

Проводится досудебное расследование, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, 9 сентября возле Львова в ДТП перевернулся микроавтобус. В результате аварии четыре человека пострадали, среди них — двое детей.

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