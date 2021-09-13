Коронавирус во Львове и области: статистика на 13 сентября

Коронавирус во Львове и области: статистика на 13 сентября

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 86 жителей региона.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 13 сентября, после выходных, согласно официальной статистике, несколько снизил темпы распространения.

Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 142 064 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.



"За вчерашние сутки в области подтверждено 86 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 41. Всего проведено 566 исследований методом ПЦР", — рассказали в горсовете.

В общем, 135 316 человек уже выздоровели, 3745 инфицированных, к сожалению, умерли.

Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Игорь Кузин пояснил, что вакцинация не является поводом для того, чтобы отменять масочный режим для тех, кто получил прививку.

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