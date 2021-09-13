На Львовщину на съемки снова приехал всемирно известный кинорежиссер Кшиштоф Занусси (фото, видео)

На Львовщину на съемки снова приехал всемирно известный кинорежиссер Кшиштоф Занусси (фото, видео)

Цель его поездки — это участие в съемках документального фильма "Культурный код Кшиштофа Занусси".

Во Львов 10 сентября прилетел польский режиссер Кшиштоф Занусси. В течение двух дней в Ходорове происходили съемки фильма, режиссером которого является Владислав Робски.

Об этом сообщил координатор проекта Ярослав Черепушко, пишет "Суспільне".

Проект режиссера Владислава Робски, который является учеником Кшиштофа Занусси, реализуют при поддержке Украинского культурного фонда. На территории Львовщины проводят промежуточный этап съемок.

"Они проходили в Ходорове, подо Львовом. Там живет Остап Вакулюк. Это участник нашего проекта, можно сказать, даже его ведущий. Он имеет хорошие отношения с Кшиштофом Занусси, поскольку играл одну из ролей в его фильме "Эфир", — говорит Ярослав Черепушко.

Суспільне

82-летнего режиссера ждал "ряд испытаний" из-за довольно насыщенной программы посещения.

"Занусси приезжал к Остапу. Там его ждал так сказать ряд испытаний. Это шутка. На самом деле там была довольно насыщенная программа. Они посетили Свирский замок и вокруг Ходорова проводили различные экспедиционные съемки", — рассказал Ярослав Черепушко.

Суспільне

О новом фильме организаторы рассказывают немного.

"Есть план, но о сценарии говорить нельзя. Режиссер Владислав Робски пытается понять, кто же такой Кшиштоф Занусси. Ему 82 лет, а он до сих пор продолжает снимать кино", — отметил Черепушко.

В Украине Занусси находился до 13 сентября включительно. Проект "Культурный код Кшиштофа Занусси" снимают третий месяц. Съемки продлятся до конца октября.

Двухсерийный фильм будут транслировать на региональных телеканалах в конце 2021 в начале 2022 года. Впоследствии его покажут в Польше.

Вместе со съемками в новом фильме Кшиштоф Занусси также представил ходоровчанам свой фильм "Эфир", который в 2017 году снимал во Львове, а Остап Вакулюк сыграл в нем роль врача, сообщила пресс-служба Ходоровской объединенной территориальной громады.

"На показ фильма в Ходоровский Дворец культуры Кшиштоф Занусси вместе Остапом Вакулюком, приехал на повозке, запряженной лошадьми. Причину такого появления создатели фильма пока не афишируют, но говорят, что эта интрига раскроется в новом фильме, съемки которого два дня шли в Ходорове" — говорится в сообщении.

Суспільне

По словам Кшиштофа Занусси, он доволен сотрудничеством с Украиной, поскольку считает, что она имеет большой потенциал.

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