Коронавирус во Львове и области резко пошел вверх: статистика на 30 сентября

Коронавирус во Львове и области резко пошел вверх: статистика на 30 сентября

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 927 жителей региона.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 30 сентября, демонстрирует резкий рост.

Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 150 114 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"За вчерашние сутки в области подтверждено 927 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 351. Всего проведено 2795 исследований методом ПЦР", — рассказали в горсовете.

В общем, 136 747 человек уже выздоровели, 3896 инфицированных, к сожалению, умерли.

Вчера, 29 сентября, во Львове и области было подтверждено 458 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 167. Проведено 2539 исследований методом ПЦР.

Напомним, в Винницкой области умерли два человека, заболевших COVID-19 после прививки. Они имели сопутствующие заболевания.

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