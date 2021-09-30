Коронавірус у Львові та області різко пішов угору: статистика на 30 вересня

За добу COVID-19 виявили ще у 927 мешканців регіону.
Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 30 вересня, демонструє різке зростання.
Так, станом на 08:00 у регіоні вже 150 114 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.
"За вчорашню добу в області підтверджено 927 позитивних ПЛР-тестів, а у Львові – 351. Загалом проведено 2795 досліджень методом ПЛР", - розповіли в міськраді.
Загалом, 136 747 осіб уже одужали, 3896 інфікованих, на жаль, померли.
Вчора, 29 вересня, у Львові та області було підтверджено 458 позитивних ПЛР-тестів, а у Львові – 167. Проведено 2539 досліджень методом ПЛР.
Нагадаємо, у Вінницькій області померли двоє людей, які захворіли на COVID-19 після щеплення. Вони мали супутні захворювання.