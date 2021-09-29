Во Львовской области нашли редкого гриба, который напоминает осьминога или цветок и неприятно пахнет: фото

Во Львовской области нашли редкого гриба, который напоминает осьминога или цветок и неприятно пахнет: фото

В Украине этот гриб есть в лесах Карпат и Закарпатья.

Во Львовской области нашли редкого гриба, который занесен в Красную книгу и напоминает осьминога или цветок.

Об этом сообщили в сообществе "Моя Старосамборщина".

Редкого гриба заметили во время подготовки к одному из местных фестивалей.

"На "Мшанецких колибах" было найдено редкого и очень интересного гриба — Антурус Арчера", — говорится в заметке.

Фото: сообщество "Моя Семибоярщина"

В Красной книге указано, что этот гриб относится к исчезающим. Он случается только в некоторых странах Евразии, Африки и в Австралии. В Украине он есть в лесах Карпат и на Закарпатье.

"Случается очень редко, в виде одиночных или собранных в группы по 6-8, редко 15 плодовых тел", — говорится в Красной книге.

Также на языках стран, где растет этот гриб, его название ассоциируется с осьминогом, каракатицей или с цветком. Как отмечается, этот гриб имеет также очень неприятный запах и он считается несъедобным.

Напомним, ученые обнаружили новый вид гриба и назвали его в честь карантина.

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