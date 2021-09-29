Во Львовской области нашли редкого гриба, который напоминает осьминога или цветок и неприятно пахнет: фото

В Украине этот гриб есть в лесах Карпат и Закарпатья.
Во Львовской области нашли редкого гриба, который занесен в Красную книгу и напоминает осьминога или цветок.
Об этом сообщили в сообществе "Моя Старосамборщина".
Редкого гриба заметили во время подготовки к одному из местных фестивалей.
"На "Мшанецких колибах" было найдено редкого и очень интересного гриба — Антурус Арчера", — говорится в заметке.
В Красной книге указано, что этот гриб относится к исчезающим. Он случается только в некоторых странах Евразии, Африки и в Австралии. В Украине он есть в лесах Карпат и на Закарпатье.
"Случается очень редко, в виде одиночных или собранных в группы по 6-8, редко 15 плодовых тел", — говорится в Красной книге.
Также на языках стран, где растет этот гриб, его название ассоциируется с осьминогом, каракатицей или с цветком. Как отмечается, этот гриб имеет также очень неприятный запах и он считается несъедобным.
Напомним, ученые обнаружили новый вид гриба и назвали его в честь карантина.