Львов готовится к отопительному сезону: когда в квартирах будет тепло и где уже включили батареи

Во Львове уже 8 бюджетных учреждений восстановили отопление.
Во Львове готовятся к отопительному сезону, а начнется он, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех суток будет ниже 8 градусов.
Об этом сообщили во Львовском городском совете.
Заместитель городского председателя Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк сообщила, что готовность объектов теплоснабжения и систем зданий, находящихся в управлении коммунальных управляющих компаний, является 98%. По ОСМД то их процент готовности составляет 58%, а по ЖСК и ведомственных домах процент более 60.
Также во Львове на основе обращений уже началось отопление 8 бюджетных учреждений, а именно:
- Теплично-оранжерейный комплекс ботанического сада, ул. Черемшины, 44,
- Львовский государственный областной клинический перинатальный центр, ул. Дж. Вашингтона, 6,
- Родильный дом №1 г. Львова, ул. Мечникова, 8,
- 3 городская клиническая больница г. Львова, ул. Рапопорта, 8,
- Заведение дошкольного образования №131, ул. Антоновича, 109а,
- Лицей "Просвита" ЛГС, ул. Просвиты, 2-3,
- Городская детская клиническая больница, ул. Орлика, 4,
- Заведение дошкольного образования №5, Таджикская, 21.
Во Львовском городском совете отметили, что другие учреждения также могут подавать обращение к "Львовтеплоэнерго" или "Зализнычнетеплоэнерго" и там отопление будет включено.
Напомним, стало известно, когда в Днепре может начаться отопительный сезон.
Также Шмыгаль рассказал, сколько городов готовы к старту отопительного сезона.