Львов готовится к отопительному сезону: когда в квартирах будет тепло и где уже включили батареи

Львов готовится к отопительному сезону: когда в квартирах будет тепло и где уже включили батареи

Во Львове уже 8 бюджетных учреждений восстановили отопление.

Во Львове готовятся к отопительному сезону, а начнется он, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех суток будет ниже 8 градусов.

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Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Заместитель городского председателя Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк сообщила, что готовность объектов теплоснабжения и систем зданий, находящихся в управлении коммунальных управляющих компаний, является 98%. По ОСМД то их процент готовности составляет 58%, а по ЖСК и ведомственных домах процент более 60.

Также во Львове на основе обращений уже началось отопление 8 бюджетных учреждений, а именно:

Теплично-оранжерейный комплекс ботанического сада, ул. Черемшины, 44,

Львовский государственный областной клинический перинатальный центр, ул. Дж. Вашингтона, 6,

Родильный дом №1 г. Львова, ул. Мечникова, 8,

3 городская клиническая больница г. Львова, ул. Рапопорта, 8,

Заведение дошкольного образования №131, ул. Антоновича, 109а,

Лицей "Просвита" ЛГС, ул. Просвиты, 2-3,

Городская детская клиническая больница, ул. Орлика, 4,

Заведение дошкольного образования №5, Таджикская, 21.

Во Львовском городском совете отметили, что другие учреждения также могут подавать обращение к "Львовтеплоэнерго" или "Зализнычнетеплоэнерго" и там отопление будет включено.

Напомним, стало известно, когда в Днепре может начаться отопительный сезон.

Также Шмыгаль рассказал, сколько городов готовы к старту отопительного сезона.

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