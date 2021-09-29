Во Львовской области 16-летний парень слетел с мотоцикла и разбился насмерть: фото

Во Львовской области 16-летний парень слетел с мотоцикла и разбился насмерть: фото

Несмотря на усилия медиков, юноша умер в больнице.

Во Львовской области на автодороге между селами Затемное и Погорельцы Львовского района произошла смертельная ДТП. Вследствие аварии погиб 16-летний водитель мотоцикла.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовщины.

По данным правоохранителей, ДТП произошло около 21:00. 16-летний житель одного из сел Львовщины не справился с управлением мотоцикла Suzuki, упал на проезжую часть и, несмотря на усилия врачей, от полученных травм скончался в больнице.

В полиции отметили, что за минувшие сутки, 28 сентября, на Львовщине произошло пять ДТП — все с участием мотоциклистов и скутеристов.

Напомним, на Волыни мотоциклист влетел в полицейское авто, в результате столкновения погиб 30-летний пассажир двухколесного транспорта.

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