Маршрутка с пассажирами перевернулась в ДТП во Львовской области: есть пострадавшие (фото)

Маршрутка с пассажирами перевернулась в ДТП во Львовской области: есть пострадавшие (фото)

Медики устанавливают диагноз травмированных в аварии.

Сегодня, 29 сентября, в 7:50 на автодороге "Львов-Тернополь" возле села Тарасовка Львовского района маршрутка сообщением "Львов-Липовка" перевернулась в результате столкновения с автомобилем "Фольксваген". Вследствие ДТП травмировались четыре человека: трое пассажиров автобуса и один пассажир легковушки.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

Как предварительно установили правоохранители, 32-летний львовянин за рулем автомобиля "Фольксваген" столкнулся с рейсовым автобусом сообщением "Львов-Липовка", за рулем которого находился 49-летний житель Львовской области.

Главное управление Национальной полиции во Львовской области

В результате аварии телесные повреждения получили трое пассажиров автобуса и пассажир легковушки — 35-летний львовянин. Правоохранители уточняют личные данные участников ДТП, а медики устанавливают диагнозы пострадавших.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, во Львовской области 16-летний парень слетел с мотоцикла и разбился насмерть.

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