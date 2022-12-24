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Во Львовской области произошла авария: погибла женщина (фото)

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Во Львовской области произошла авария: погибла женщина (фото)

Фото: ГУМВД Украины во Львовской области

Водители авто оказались в больнице.

Во Львовской области недалеко от села Подберезцы в субботу, 24 декабря, произошла смертельная авария. На автодороге Тернополь-Львов столкнулись две иномарки.

Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Львовской области.

Отмечается, что в результате ДТП 57-летняя пассажирка автомобиля Seat Ibiza получила несовместимые с жизнью травмы. Она скончалась на месте происшествия. Водители транспортных средств – 58-летний мужчина и 29-летняя женщина, получили телесные повреждения. Их госпитализировали в медучреждение.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии. Следователи открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения".

© ГУМВД Украины во Львовской области
Фото: ГУМВД Украины во Львовской области
© ГУМВД Украины во Львовской области
Фото: ГУМВД Украины во Львовской области

Напомним, в селе Верчаны Стрыйского района Львовской области в результате пожара погибли два человека. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

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Дата публикации
Просмотры
529
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