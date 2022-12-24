Во Львовской области произошла авария: погибла женщина (фото)

Водители авто оказались в больнице.
Во Львовской области недалеко от села Подберезцы в субботу, 24 декабря, произошла смертельная авария. На автодороге Тернополь-Львов столкнулись две иномарки.
Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Львовской области.
Отмечается, что в результате ДТП 57-летняя пассажирка автомобиля Seat Ibiza получила несовместимые с жизнью травмы. Она скончалась на месте происшествия. Водители транспортных средств – 58-летний мужчина и 29-летняя женщина, получили телесные повреждения. Их госпитализировали в медучреждение.
Полицейские устанавливают обстоятельства аварии. Следователи открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения".
Напомним, в селе Верчаны Стрыйского района Львовской области в результате пожара погибли два человека. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.
Читайте также:
- Во Львовской области столкнулись автомобиль и пассажирский поезд: погиб мужчина и его 8-летняя дочь
- Стоял на балконе с 5-месячным ребенком и ждал спасения: во Львовской области из-за аккумулятора загорелась квартира
- Во львовском парке обнаружили труп 17-летней девушки