Порезал грудь, шею и ноги: во Львовской области мужчина жестоко убил своего товарища (фото)

В городе Стебник Львовской области 53-летний местный житель убил своего 52-летнего товарища. Он порезал ему грудь, шею и ноги.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

"22 декабря на оперативную линию 102 поступило сообщение от врача скорой медицинской помощи о том, что, прибыв по вызову в одно из общежитий, расположенном в городе Стебник, он обнаружил тело мужчины со следами насильственной смерти", — говорится в сообщении.

Правоохранители установили личность погибшего – им оказался 52-летний местный житель. На теле эксперты-криминалисты обнаружили резаные раны, в частности, в области груди, шеи и ноги.

Полицейские установили, что смертельные ножевые ранения погибшему нанес его знакомый, также житель Стебника в возрасте 53 года, во время конфликта.

Правоохранители установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Также полицейские изъяли доказательства его причастности к совершению убийства.

Решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За совершенное мужчине грозит лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

Вскоре суд изберет злоумышленнику меру пресечения.

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