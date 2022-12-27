"Укрзализныця" возвращает "Буковельский экспресс": когда, откуда и как будет курсировать

"Укрзализныця" возвращает "Буковельский экспресс", который будет отправляться со Львова.

Об этом сообщила персс-служба железнодорожного перевозчика.

Так, поезд №810/809 Львов – Ясиня будет отправляться со Львова 30, 31 декабря, 6, 7 и 8 января в 7:00 и прибывать в Ясиню в 12:25. Обратно, из Ясини, рейс пройдет в 15:10 и прибывает во Львов в 20:50.

Отмечается, что поезд будет проходить через Ходоров, Галич, Ивано-Франковск, Надворную, Делятин, Яремче, Микуличин, Татаров-Буковель, Ворохту, Вороненко и Лазещину.

Билеты уже доступны для приобретения в приложении "Укрзализныци", в чат-боте и на сайте.

Напомним, стало известно, что "Укрзализныця", несмотря на войну, назначила дополнительные поезда на новогодние праздники. Почти все они будут курсировать в западном направлении, поскольку оно самое популярное.

Кроме внутренних рейсов в декабре стало больше поездов из Украины за границу. В частности, речь идет о дополнительном рейсе Киев – Кишинев и возвращении поезда Мукачево – Чоп – Чиерна-над-Тисоу (Словакия) – Кошице (Словакия). Также из Киева можно добраться до польских Перемышля, Хелма, Варшавы и австрийской Вены.

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