Аноним "заминировал" львовский аэропорт

Задержек в работе аэропорта не последовало.

Во вторник, 25 января, на электронную почту управления Службы безопасности Украины поступило анонимное сообщение о заминировании международного аэропорта им. Даниила Галицкого во Львове.

Об этом сообщил департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

"В 22:30 час. обследование помещений и прилегающей территории аэропорта было закончено. Во время осмотра взрывоопасных веществ и взрывных устройств не обнаружено. Задержек в работе аэропорта не было", — говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают лицо, которое отправило ложное сообщение.

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