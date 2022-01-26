Аноним "заминировал" львовский аэропорт

Задержек в работе аэропорта не последовало.
Во вторник, 25 января, на электронную почту управления Службы безопасности Украины поступило анонимное сообщение о заминировании международного аэропорта им. Даниила Галицкого во Львове.
Об этом сообщил департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА.
"В 22:30 час. обследование помещений и прилегающей территории аэропорта было закончено. Во время осмотра взрывоопасных веществ и взрывных устройств не обнаружено. Задержек в работе аэропорта не было", — говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители устанавливают лицо, которое отправило ложное сообщение.
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