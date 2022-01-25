У двухлетнего мальчика из Закарпатья, больного полиомиелитом, обнаружили еще и коронавирус

У двухлетнего мальчика из Закарпатья, больного полиомиелитом, обнаружили еще и коронавирус

Ребенка лечат во Львове.

У двухлетнего ребенка из Закарпатья, заболевшего полиомиелитом, обнаружили еще и коронавирусную инфекцию. Сейчас мальчик находится на лечении во львовской детской больнице Охматдет.

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Как сообщила "Суспильному" главный эпидемиолог Львовской области и руководитель областного лабораторного центра Наталья Тимко, у мальчика — полиовирус второго типа. У маленького пациента наблюдается нарушение двигательной функции, образцы его биоматериалов отправили на анализ в Киев.

"Это одичавший вакцинный штамм, такой же обнаружили у детей на Закарпатье. Поэтому сейчас специалисты Закарпатья проводят эпиподследование, где ребенок мог заразиться. В Украине действует такое понятие, как эпиднадзор за полиомиелитом: если ребенок до 15 лет обращается за медицинской помощью, у него есть признаки нарушения работы мышечной системы, то есть парезы или параличи, когда не может поднять ножку, когда отсутствуют рефлексы, врачи с профилактической целью берут образцы биоматериалов и направляют в Киев в референс лабораторию для выявления вирусов полиомиелита", — объяснила Наталья Тимко.

В медучреждении, где находится мальчик, говорят, что у ребенка – коронавирус, но малыш уже чувствует себя лучше.

Напомним, мальчик, у которого обнаружили полиомиелит, не был привит. Он – единственный ребенок в родителей. Семья проживает в отдельном доме, в удовлетворительных условиях с децентрализованным водоснабжением. Сейчас специалисты пытаются установить источник инфекции.

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