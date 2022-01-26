Анонім "замінував" львівський аеропорт

Затримок в роботі аеропорту не було.

У вівторок, 25 січня, на електронну пошту управління Служби безпеки України надійшло анонімне повідомлення про замінування міжнародного аеропорту ім. Данила Галицького у Львові.

Про це повідомив департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

"О 22:30 год. обстеження приміщень та прилеглої території аеропорту було закінчено. Під час огляду вибухонебезпечних речовин та вибухових пристроїв не виявлено. Затримок в роботі аеропорту не було", - йдеться у повідомленні.

Зараз правоохоронці встановлюють особу, яка надала неправдиве повідомлення.

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