Ударил ремнем по ягодицам и получил приговор: во Львовской области наказали отца, избившего сына

Ударил ремнем по ягодицам и получил приговор: во Львовской области наказали отца, избившего сына

Мужчина вину признал и раскаялся.

Во Львовской области к 190 часам общественных работ приговорили отца, избившего ремнем своего малолетнего сына.

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Об этом идет речь в приговоре Самборского горрайонного суда Львовской области, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, мужчина, который ухаживал за своим малолетним сыном, 4 и 7 декабря ударил парня ремнем по ягодицам. Также мужчина бил ребенка по груди и спине. У потерпевшего диагностировали легкие телесные повреждения.

На суде мужчина вину признал и заключил соглашение о примирении с представителем потерпевшего.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 125 УК Украины. Ему присудили 190 часов исправительных работ.

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