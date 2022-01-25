Ударил ремнем по ягодицам и получил приговор: во Львовской области наказали отца, избившего сына

Мужчина вину признал и раскаялся.
Во Львовской области к 190 часам общественных работ приговорили отца, избившего ремнем своего малолетнего сына.
Об этом идет речь в приговоре Самборского горрайонного суда Львовской области, сообщает ТСН.ua.
По данным суда, мужчина, который ухаживал за своим малолетним сыном, 4 и 7 декабря ударил парня ремнем по ягодицам. Также мужчина бил ребенка по груди и спине. У потерпевшего диагностировали легкие телесные повреждения.
На суде мужчина вину признал и заключил соглашение о примирении с представителем потерпевшего.
Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 125 УК Украины. Ему присудили 190 часов исправительных работ.
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