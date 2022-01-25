Младенец остался без матери: во Львовской области умерла роженица, больная коронавирусом

Женщина скончалась на 16 день после родов.

Во Львовской области умерла роженица, у которой обнаружили коронавирус. Трагедия произошла на прошлой неделе, на 16 сутки после рождения младенца.

Об этом сегодня, 25 января, сообщила во время брифинга директор Львовского областного клинического перинатального центра Мария Малачинская, информирует пресс-служба ЛОГА.

Также она отметила, что сегодня во Львовском областном перинатальном центре находятся 22 беременные женщины с подтвержденным заболеванием COVID-19. Еще 42 беременные женщины - на лечении в Центре легочного здоровья.

“В области стремительно растет статистика заболеваемости "ковидом" среди беременных и это очень настораживает. Каждая женщина должна понимать, что она отвечает не только за свое здоровье, но и за будущее. Мы создали пункт вакцинации во Львовском областном клиническом перинатальном центре, где каждая беременная может вакцинироваться под наблюдением врача акушер-гинеколога. Призываю женщин, которые ждут ребенка, активнее заботиться о своем здоровье”, — отметила Мария Малачинская.

Также она добавила, что обычно течение COVID-19 у беременных - средней тяжести, но иногда случаются и тяжелые случаи с летальным исходом.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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