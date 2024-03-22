Призначено нового начальника Львівського обласного ТЦК: що про нього відомо

Начальником Львівського обласного ТЦК та СП призначили Дениса Сахацького.

Про нове кадрове призначення у п’ятницю, 22 березня, повідомив ZAXID.NET, посилаючись на власны джерела.

Наразі у ТЦК не коментують призначення нового керівника.

Що відомо про нового начальника Львівського обласного ТЦК

Полковник Денис Сахацький від березня 2023 року очолював Тернопільський обласний ТЦК та СП. До цього працював заступником військового комісара Львівщини, тож у Львівському ОТЦК та СП він не є новою людиною.

Військовий служив у 24-ій ОМБр, є співзасновником громадської організації "Асоцiацiя учасникiв бойових дiй та ветеранiв 24 окремої механiзованої бригади".

Хто був раніше

На початку березня 2024 року стало відомо, що Артур Ніязов йде з посади військового комісара Львівщини. Він очолював Львівський обласний ТЦК та СП близько п’яти місяців. Він посів посаду начальника Львівського обласного ТЦК 16 жовтня 2023 року.

Скандали з Львівським ТЦК

Останнім часом працівники Львівського обласного ТЦК та СП доволі часто потрапляють у скандали із примусовою мобілізацією. Вони приходять на роботу або ловлять людей посеред вулиць та силоміць забирають до військкомату.

Що відомо про останні гучні скандали із ТЦК та чи можна відмовитися від повістки – читайте в екслюзиві ТСН.ua: "Львів став епіцентром скандалів з ТЦК: що відбувається та як свавілля "заохочують" військові та влада".

Раніше ми писали про викрадення членами ТЦК волонтера у Львові: що зараз із чоловіком, якого відправили на полігон без ВЛК.