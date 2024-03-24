Удар по Львівщині: що відомо про ситуацію на об'єкті, який РФ атакувала вночі і вранці

Вогнеборці загасили пожежу на обʼєкті критичної інфраструктури, в який росіяни цілили вночі і вранці 24 березня.

У Львівській області рятувальники загасили пожежу на обʼєкті критичної інфраструктури, який вночі та вранці атакували російські oкупанти.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

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"Вогнеборці загасили пожежу на обʼєкті критичної інфраструктури у Львівській області, який вночі та вранці атакували oкупанти. Низький уклін 61 рятувальнику, які від самого ранку і дотепер працювали, щоб ліквідувати займання", – йдеться в повідомленні голови ОВА.

Нагадаємо, що під час нічної атаки 24 березня Львівській області було зафіксовано щонайменше 20 ворожих ракет і 7 шахедів. Усі вони були спрямовані на обʼєкти критичної інфраструктури.

Внаслідок удару РФ по Львівщині було пошкоджено критичний об'єкт інфраструктури. Вранці росіяни вдруге вгатили по тому ж самому об'єкту критичної інфраструктури, в який цілилися вночі.

У Defense Express розповіли про небезпечну тенденцію, про яку свідчить удар "Кинжалами" по Львівщині.

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