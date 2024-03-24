Удар по Львівщині: що відомо про ситуацію на об'єкті, який РФ атакувала вночі і вранці

Вогнеборці загасили пожежу на обʼєкті критичної інфраструктури, в який росіяни цілили вночі і вранці 24 березня.
У Львівській області рятувальники загасили пожежу на обʼєкті критичної інфраструктури, який вночі та вранці атакували російські oкупанти.
Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
"Вогнеборці загасили пожежу на обʼєкті критичної інфраструктури у Львівській області, який вночі та вранці атакували oкупанти. Низький уклін 61 рятувальнику, які від самого ранку і дотепер працювали, щоб ліквідувати займання", – йдеться в повідомленні голови ОВА.
Нагадаємо, що під час нічної атаки 24 березня Львівській області було зафіксовано щонайменше 20 ворожих ракет і 7 шахедів. Усі вони були спрямовані на обʼєкти критичної інфраструктури.
Внаслідок удару РФ по Львівщині було пошкоджено критичний об'єкт інфраструктури. Вранці росіяни вдруге вгатили по тому ж самому об'єкту критичної інфраструктури, в який цілилися вночі.
У Defense Express розповіли про небезпечну тенденцію, про яку свідчить удар "Кинжалами" по Львівщині.
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