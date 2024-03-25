У Львові невідомі обікрали банк: у поліції повідомили деталі та оприлюднили фото

Чоловіки мали із собою радіостанцію, пінцети, ножі, рукавички, балаклави та засоби для відкривання, у наплічниках лежали гроші та ювелірні вироби.

У Львові невідомі обікрали банк. Поліціянти оперативно виявили та затримали ймовірних крадіїв.

Про це повідомила патрульна поліція Львівської області.

У понеділок, 25 березня, о 7-й годині, усі екіпажі поліцейських Львова та області отримали орієнтування про крадіжку з банку на вулиці Володимира Великого. Попередньо, двоє осіб у масках втекли з місця події на автомобілі Opel та рухалися в напрямку виїзду з міста.

Усі екіпажі негайно вирушили на відпрацювання.

"Один із наших екіпажів помітив втікачів на зустрічній смузі руху, розвернувся та почав переслідування. Проте, за декілька хвилин, особи покинули транспортний засіб на вулиці Городоцькій. Відпрацьовуючи зазначений район інспектори роти ТОР на вулиці П’ясецького виявили двох осіб, схожих за описом. Чоловіки мали із собою радіостанцію, пінцети, ножі, рукавички, балаклави та засоби для відкривання. У наплічниках лежали гроші та ювелірні вироби", – повідомили у поліції.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

"Зазначимо, що особи не мають жодного стосунку до військових, окрім елементів одягу", – наголосили у поліції.

У поліції наголосили, що затримані особи не мають жодного стосунку до військових, окрім елементів одягу / Фото: www.facebook.com/Патрульна поліція Львівської області

Нагадаємо, у Києві колишня менеджерка банку по роботі з віп-клієнтами вигадала хитру схему та ошукала вкладників на 86 мільйонів гривень.

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