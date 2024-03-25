Пара не зважала на людей, які проходили повз та знімали все на відео.

У Львові пара на вулиці зайнялась оральним сексом. Їх зняли на відео збентежені перехожі.

Про це повідомляє місцевий телеграм-канал. Відео можна переглянути тут.

За даними очевидців, інцидент стався у понеділок, 25 березня, на одній із вулиць у Шевченківському районі міста. Там зняли на відео, як зранку пара на балконі першого поверху новобудови займається оральним сексом.

Навіть попри те, що на вулиці ходять люди, чоловік та жінка не звернули на це увагу та продовжували займатись інтимом.

У Львові пара зайнялась сексом

Нагадаємо, у Львові на 119 грн оштрафували чоловіка, який під час комендантської години займався оральним сексом із жінкою.

Також у Львові на 60 годин громадських робіт засудили жінку, яка ганялась за чоловіком та пропонувала йому зайнятись із нею сексом.

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