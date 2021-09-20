Мати хоче, щоб син жив повноцінним життям: підозрюваного у вбивстві 19-річної студентки у Львові перевели із СіЗО

Мати хоче, щоб син жив повноцінним життям: підозрюваного у вбивстві 19-річної студентки у Львові перевели із СіЗО

Хлопця уже перевели із СІЗО до психіатричної лікарні.

Підозрюваного у вбивстві 19-річної студентки Дарьї Косенок, яку знайшли мертвою в орендованій квартирі у Львові, випустили з СІЗО та перевели у Львівську обласну психіатричну лікарню. Хлопця можуть визнати неосудним.

Про це повідомляє zaxid.net.

Батьки вбитої студентки розповіли, що експертиза виявила у підозрюваного у вбивстві психічне захворювання і тепер хлопець може уникнути в'язниці. Проте вони не вірять, що хлопець хворий. Мати Дарьї Ганна Косенок розповіла, що підозрюваний та жертва тривалий час зустрічались і вона не помічала у нього ознак хвороби. Батько дівчини Андрій Косенок наголосив, що хлопець йому ніколи не подобався, оскільки ніде офіційно не працював, проте жив заможним життям - орендував дорогі автомобілі та помешкання. За його даними, хлопець був програмістом.

Пара зустрічалась рік, проте згодом хлопець почав виявляти агресію і дівчина вирішила припинити такі стосунки. Ганна Косенок додає, що після цього хлопець почав переслідувати її доньку: він погрожував, що вчинить самогубство, а тому її донька і погодилась у той трагічний день зустрітись із хлопцем. Після вбивства він втік та переховувався, проте поліція його затримала. Спочатку молодика відправили у СІЗО, проте згодом провели судово-медичну експертизу у Львівській психіатричній лікарні та виявили в нього психічну хворобу і хлопцю змінили запобіжний захід, відправивши на лікування.

Проте батьки дівчини не погоджуються із тим, що хлопець хворий та вимагають провести незалежну експертизу в Києві чи Дніпрі.

"Він "косить" під хворого. Вони пишуть, що в нього якісь психічні розлади, але це все маячня", - сказав Андрій Косенок.

Мати покійної додає, що підозрюваний був адекватною людиною і також не вірить, що хвороба у нього проявилась тільки зараз.

"Є багато питань до львівської експертизи, висновки дуже обтічні. Зараз він хворий, а відповісти, чи був він хворий тоді, вони не можуть. Раз не можуть, хай ще раз проводять експертизу", - каже Ганна Косенок.

Батьки дівчини додають, що на їхній погляд, хлопець добре спланував злочин, що свідчить про його осудність.

Мати підозрюваного ж зазначає, що її син дійсно хворий, а її вина у тому, що вона вчасно не помітила хвороби.

"Те що він з Дашею посварився і вони розійшлися, я розуміла, що він дуже важко це переживав – він сильно схуд, ходив дуже сумний, пригнічений. Це було за кілька місяців до того, як це все сталося. Розумію, що це моя велика вина як мами, мені потрібно було якось з ним обговорювати цю тему", - каже мати підозрюваного Ганна Литвинчук.

Жінка переконує, що вона хоче, щоб її сина вилікували і він продовжив повноцінне життя, допомагаючи родичам вбитої дівчини. Також вона спілкувалась із родичами вбитої та просила у них вибачення за сина.

"Я би дуже хотіла, щоб він продовжував повноцінне життя та допомагав Дашиним родичам", - каже мати підозрюваного.

Відомо, що підозрюваному у вбивстві 19-річної Дарьї Косенок загрожує до 15 років позбавлення волі. Проте, якщо хлопця визнають неосудним, його відправлять на примусове лікування.

Нагадаємо, мертву 19-річну студентку з Дніпропетровської області Дарью Косенок, з множинними ранами знайшли ввечері 30 березня в орендованій квартирі у Львові. Знайшла тіло і викликала поліцію власниця квартири на вулиці Личаківській.

Головним підозрюваним є її 19-річний хлопець з Житомирщини, його затримали у Східниці. У поліції кажуть, що молодик зізнався у скоєному і пояснив причину душогубства.

Новини України: 19-річну студентку львівського університету знайшли мертвою в орендованій квартирі

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