"Хлопці підглядають за дівчатами": на Львівщині учні змушені ходити до шкільних туалетів без дверей

"Хлопці підглядають за дівчатами": на Львівщині учні змушені ходити до шкільних туалетів без дверей

У деяких школах Червонограда частина туалетів - без дверей.

Батьки учнів Червоноградських шкіл скаржаться на туалети без дверей в навчальних закладах. За їхніми словами, діти соромляться туди ходити, до того ж хлопці там підглядають за дівчатами, а старші знімають на камеру молодших.

Як розповіли "Суспільному" матері учениць, через таку ситуацію з вбиральнями, їхні доньки відмовились ходити до шкільного туалету.

"Інші фотографують, вони викладають в YouTube, Facebook, кругом. Це взагалі. Я вважаю, що туалети мають зачинятис", – розповідає мама учениці Наталя Самчук.

Суспільне

Як пояснює директорка Червоноградської школи №4 Оксана Паламар, туалети без дверей ще донедавна були дозволені санітарними нормами.

"В нас туалети чисті. Діти мають комфортні умови, адже ми завжди дотримуємося всіх гігієнічних вимог. Щоб вчепити двері, нам треба повністю переробляти всі кабінки", — каже Оксана Паламар.

Водночас в іншій школі Червонограда зробили двері до дитячих вбиралень. У цьому керівництву школи допомогли спонсори та працівники школи.

"Це звичайна плита. Вчитель трудового навчання порізав її разом з працівником з обслуговування. Вже змонтували, рейки теж зробили", — розповів директор Червоноградської школи №8 Петро Красуляк.

Своєю чергою у міській раді бідкаються, що не вистачає грошей, аби переобладнати усі туалети в школах.

"Капітальний ремонт спареного туалету коштує зараз до 300 тисяч гривень. То це все треба збити, зняти і заново встановити. Я грошей не маю і вимагати від батьків грошей не маю права. Спонсори зараз не дуже щедрі. Десь трошки щось пробують зробити своїми силами. Як виділять гроші, ми зможемо робити", — сказав керівник Червоноградського відділу освіти Ігор Гомонко.

Тим часом, багато дітей під час перебування у школі взагалі не відвідують туалети, а чекають і з нетерпінням біжать додому, адже туалет - це зона особистої безпеки та комфорту, каже дитяча психіатриня Наталія Железцова. А фото- відеозйомка в цих місцях це цькування.

Загалом у Червонограді 11 шкіл. У обласному департаменті освіти та науки кажуть, що сподіваються на те, що директори шкіл відповідально поставляться до встановлення дверей у вбиральнях, але змусити їх це зробити вони не можуть. В той час у шкільних бюджетах грошей на це немає.

Нагадаємо, в Україні 362 школи і досі не мають туалетів у приміщенні.

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