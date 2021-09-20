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У центрі Львова посеред тротуару через витік газу спалахнуло полум'я: фото та відео

У центрі Львова посеред тротуару через витік газу спалахнуло полум'я: фото та відео

Напередодні перед будинком утворилась яма, також там було чути запах газу. 

У центрі Львова на вулиці Дудаєва у понеділок, 20 вересня, через витік газу спалахнув вогонь. Через це рух вулицею обмежений. 

Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області. 

Витік газу стався на вулиці Дудаєва, перед будинком №7. На місці події працює газова служба та представники комунальних служб. Правоохоронці перекрили рух транспорту цією ділянкою дороги.

© www.facebook.com/Патрульна поліція Львівської області
www.facebook.com/Патрульна поліція Львівської області

Депутат Львівської міської ради, активіст Ігор Зінкевич в соціальних мережах повідомив, що напередодні перед будинком утворилась яма, також там було чути запах газу. 

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"Сьогодні нібито через високовольтний кабель та іскру воно загорілося. Наразі зі слів людей, служби планують погасити і заварити", - повідомив Ігор Зінкевич. 

За попередніми даними, постраждалих через інцидент немає. 

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