У центрі Львова посеред тротуару через витік газу спалахнуло полум'я: фото та відео

У центрі Львова посеред тротуару через витік газу спалахнуло полум'я: фото та відео

Напередодні перед будинком утворилась яма, також там було чути запах газу.

У центрі Львова на вулиці Дудаєва у понеділок, 20 вересня, через витік газу спалахнув вогонь. Через це рух вулицею обмежений.

Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області.

Витік газу стався на вулиці Дудаєва, перед будинком №7. На місці події працює газова служба та представники комунальних служб. Правоохоронці перекрили рух транспорту цією ділянкою дороги.

www.facebook.com/Патрульна поліція Львівської області

Депутат Львівської міської ради, активіст Ігор Зінкевич в соціальних мережах повідомив, що напередодні перед будинком утворилась яма, також там було чути запах газу.

"Сьогодні нібито через високовольтний кабель та іскру воно загорілося. Наразі зі слів людей, служби планують погасити і заварити", - повідомив Ігор Зінкевич.

За попередніми даними, постраждалих через інцидент немає.

Нагадаємо, чоловік, щоб насолити дружині, підпалив квартиру і сам причаївся на балконі.

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