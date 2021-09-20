Під Львовом легковий автомобіль вилетів на зустрічну та протаранив бус: загинула 37-річна жінка (фото, відео)

Під Львовом легковий автомобіль вилетів на зустрічну та протаранив бус: загинула 37-річна жінка (фото, відео)

Винуватцю ДТП загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

У с. Зубра, що поблизу Львова, в неділю, 19 вересня, сталась смертельна ДТП.

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Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.

ДТП сталась о 16:15 на трасі Київ-Чоп. Відомо, що водій автомобіля Mazda 3 не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. Там він зіткнувся із мікроавтобусом Mercedes Sprinter.

У ДТП загинула 37-річна пасажирка легкового автомобіля, жителька Львова. 38-річного водія Mazda з Закарпатської області та 43-річного кермувальника буса з м. Винники, що під Львовом, із травмами госпіталізували.

У поліції відкрили провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Винуватцю ДТП загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Тернополі посеред дороги загинув 18-річний хлопець.

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