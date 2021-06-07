Оголену дівчину у труні пронесли центром Львова: відео

За інцидентом споглядали львів'яни та гості міста.

Оголену дівчину у труні пронесли Площею Ринок у Львові. Дівчина сиділа з пластянкою у руках в той момент, як кілька молодиків несли її центром міста в домовині.

Відповідне відео з'явилось у неділю, 6 червня, на каналі Lviv_lives в Instagram.

На ролику видно, що перед труною йшла фотографиня, яка знімала дійство на фотоапарат. Інцидент відбувся вдень, коли на вулиці було чимало перехожих та відвідувачів ресторанів, повз які пройшлась група молодих людей з домовиною.

Нагадаємо, нещодавно у Рівному оголена пара розгулювалася містом, прикриваючись лише ковдрами.

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