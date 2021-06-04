Після трагедії з 12-річним хлопчиком на екскурсії, біля водоспаду оглядовий майданчик обгородять сіткою

За водоспадом тепер можна буде спостерігати лише з майданчика.

На Львівщині, після трагедії з 12-річним хлопчиком, облаштують оглядовий майданчик біля водоспаду Кам’янка і обородять його сіткою. Тож тепер туристи зможуть споглядати на водоспад лише з нього.

Про це повідомив директор Національного природного парку "Сколівські Бескиди" Василь Приндак, інформує "Вголос".

Таке рішення ухвалили у четвер, 3 червня, на позачерговому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Сколівської міської ради. Вже сьогодні, 4 червня, зранку біля водоспаду працівники парку розпочали роботу.

Також комісія зобов’язала дирекцію парку очистити русло річки від дерев та сторонніх предметів.

Окрім цього, до всіх шкіл та туристичних агенцій, які проводять організовані екскурсії в парк, розішлють листи з інструкціями-правилами поведінки в парку. Усім відвідувачам водоспаду на місці також проводитимуть інструктаж.

Нагадаємо, учень 6 класу загинув 2 червня під час шкільної екскурсії у с. Кам'янка Стрийського району Львівської області. Трагедія сталась через те, що хлопець хотів зробити селфі на тлі водоспаду. У класного керівника школяра після трагедії стався серцевий напад, вона потрапила до реанімації. Також до лікарні з переохолодженням доправили вчителя, який намагався врятувати дитину.

За фактом загибелі дитини поліція відкрила кримінальне провадження.

У п'ятницю, 4 червня, загиблого 12-річного Артема поховали у Львові.

Новини України: у Львові поховають учня, який загинув під час шкільної екскурсії

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