В Україні залишилося лише два міста-мільйонники: Forbes дослідив, як війна змінила населення мегаполісів

Київ і Харків залишилися вдвох: яке місто України може стати третім мільйонником

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Повномасштабна війна суттєво змінила чисельність населення найбільших міст України. Якщо до 2022 року в країні було чотири міста-мільйонники, то станом на середину 2026 року їх залишилося лише два — Київ і Харків.

Водночас Дніпро та Одеса опустилися нижче мільйонної позначки, а Львів перегнав їх і стрімко наблизився до мільйону населення.

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Про це повідомляє Forbes Ukraine.

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Зазначається, що до повномасштабного вторгнення в Україні було чотири міста-мільйонники: Київ, Харків, Дніпро та Одеса. За оцінками видання, станом на середину 2026 року, понад мільйон жителів залишилося лише у Києві та Харкові.

Але ймовірно, міст-мільйонників в Україні скоро стане три. До них може приєднатися Львів, населення якого сягнуло до 986 тисяч людей. З 2019 року населення Львова зросло майже на 300 тисяч людей.

Як змінилося населення великих міст (2019 — 2026):

Київ: 3,7 млн — 3,8 млн.

Харків: 1,5 млн — 1,1 млн.

Львів: 687 тис. — 986 тис. Це найбільший приріст населення серед міст західного регіону.

Дніпро: 1 млн — 975 тис.

Одеса: 1 млн — 907 тис.

Запоріжжя: 711 тис. — 500 тис.

Рівне: 199 тис. — 286 тис.;

Луцьк: 187 тис. — 277 тис.;

Чернівці: 220 тис. — 270 тис.;

Ужгород: 85 тис. — 127 тис.

У виданні зазначають, що Харків, Дніпро та Запоріжжя втратили частину населення, які виїхали в інші регіони, або закордон, але натомість до них приїхали жителів фронтових і недавно окупованих міст і сіл.

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Раніше фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ припустив, що в Україні залишилося лише близько 20 млн людей.

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