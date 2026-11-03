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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
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В Україні залишилося лише два міста-мільйонники: Forbes дослідив, як війна змінила населення мегаполісів

Війна перекроїла карту населення України: Львів перегнав Одесу і Дніпро за кількістю жителів.

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Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Київ і Харків залишилися вдвох: яке місто України може стати третім мільйонником

Київ і Харків залишилися вдвох: яке місто України може стати третім мільйонником

Повномасштабна війна суттєво змінила чисельність населення найбільших міст України. Якщо до 2022 року в країні було чотири міста-мільйонники, то станом на середину 2026 року їх залишилося лише два — Київ і Харків.

Водночас Дніпро та Одеса опустилися нижче мільйонної позначки, а Львів перегнав їх і стрімко наблизився до мільйону населення.

Про це повідомляє Forbes Ukraine.

Зазначається, що до повномасштабного вторгнення в Україні було чотири міста-мільйонники: Київ, Харків, Дніпро та Одеса. За оцінками видання, станом на середину 2026 року, понад мільйон жителів залишилося лише у Києві та Харкові.

Але ймовірно, міст-мільйонників в Україні скоро стане три. До них може приєднатися Львів, населення якого сягнуло до 986 тисяч людей. З 2019 року населення Львова зросло майже на 300 тисяч людей.

Як змінилося населення великих міст (2019 — 2026):

  • Київ: 3,7 млн — 3,8 млн.

  • Харків: 1,5 млн — 1,1 млн.

  • Львів: 687 тис. — 986 тис. Це найбільший приріст населення серед міст західного регіону.

  • Дніпро: 1 млн — 975 тис.

  • Одеса: 1 млн — 907 тис.

  • Запоріжжя: 711 тис. — 500 тис.

  • Рівне: 199 тис. — 286 тис.;

  • Луцьк: 187 тис. — 277 тис.;

  • Чернівці: 220 тис. — 270 тис.;

  • Ужгород: 85 тис. — 127 тис.

У виданні зазначають, що Харків, Дніпро та Запоріжжя втратили частину населення, які виїхали в інші регіони, або закордон, але натомість до них приїхали жителів фронтових і недавно окупованих міст і сіл.

Раніше фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ припустив, що в Україні залишилося лише близько 20 млн людей.

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