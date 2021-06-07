Обнаженную девушку в гробу пронесли по центру Львова: видео

На инцидент смотрели львовяне и гости города.

Обнаженную девушку в гробу пронесли по Площади Рынок во Львове. Девушка сидела с пластиковым стаканчиком в руках в тот момент, когда несколько молодых парней несли ее по центру города в гробу.

Соответствующее видео появилось в воскресенье, 6 июня, на канале Lviv_lives в Instagram.

На ролике видно, что перед гробом шла фотограф, которая снимала действо на фотоаппарат. Инцидент произошел днем, когда на улице было много прохожих и посетителей ресторанов, мимо которых прошлась группа молодых людей с гробом.

Напомним, недавно в Киеве обнаженная пара разгуливала городом, прикрываясь лишь одеялами.

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