Коронавірус у Львові та області 7 червня демонструє спад: статистика

COVID-19 за добу підтвердили лише у 19 осіб.
Коронавірус у Львові сьогодні, 7 червня, після вихідних уже традиційно демонструє спад.
Так, за попередню добу у регіоні провели 280 досліджень на коронавірус, із них – 19 позитивних.
Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної державної адміністрації.
У розрізі районів захворіло:
Дрогобицький: 3
Золочівський: 0
Львівський: 10
Стрийський: 2
Яворівський: 0
Червоноградський: 4
Самбірський: 0
"За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 136 466 осіб. Померло – 3593 людини. Одужали від коронавірусної інфекції – 130 377 осіб", – розповіли в ЛОДА.
Нагадаємо, в Україні зростає кількість охочих вакцинуватись від коронавірусу.