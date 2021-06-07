Коронавірус у Львові та області 7 червня демонструє спад: статистика

COVID-19 за добу підтвердили лише у 19 осіб.

Коронавірус у Львові сьогодні, 7 червня, після вихідних уже традиційно демонструє спад.

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Так, за попередню добу у регіоні провели 280 досліджень на коронавірус, із них – 19 позитивних.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної державної адміністрації.

У розрізі районів захворіло:

Дрогобицький: 3

Золочівський: 0

Львівський: 10

Стрийський: 2

Яворівський: 0

Червоноградський: 4

Самбірський: 0

"За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 136 466 осіб. Померло – 3593 людини. Одужали від коронавірусної інфекції – 130 377 осіб", – розповіли в ЛОДА.

Нагадаємо, в Україні зростає кількість охочих вакцинуватись від коронавірусу.

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